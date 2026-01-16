Marco Battino riceve una delegazione di studenti iraniani | Ancona stia al fianco della nostra nazione in questo momento storico

Marco Battino ha incontrato una delegazione di studenti iraniani ad Ancona, sottolineando il sostegno della città alla loro nazione in un momento difficile. Con l’Iran attraversato da crescenti tensioni e proteste contro il regime, la visita si inserisce in un contesto di attenzione internazionale e solidarietà. L’evento evidenzia l’impegno di Ancona nel mantenere un dialogo aperto e supportare le realtà coinvolte in questa complessa fase storica.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.