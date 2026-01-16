Marco Battino riceve una delegazione di studenti iraniani | Ancona stia al fianco della nostra nazione in questo momento storico
Marco Battino ha incontrato una delegazione di studenti iraniani ad Ancona, sottolineando il sostegno della città alla loro nazione in un momento difficile. Con l’Iran attraversato da crescenti tensioni e proteste contro il regime, la visita si inserisce in un contesto di attenzione internazionale e solidarietà. L’evento evidenzia l’impegno di Ancona nel mantenere un dialogo aperto e supportare le realtà coinvolte in questa complessa fase storica.
Questo il messaggio che i ragazzi hanno chiesto all'assessore all'Università di divulgare, con la speranza che tutte le istituzioni preposte, a livello nazionale ed europeo, possano fare qualcosa a sostegno del popolo contro il regime degli Ayatollah ANCONA – La questione Iran arriva a Palazzo del Popolo. Con il paese sull’orlo della guerra civile, le proteste contro il regime degli Ayatollah che si intensificano ogni giorno di più e gli Stati Uniti che pensano di intervenire contro il regime, nella giornata di ieri l’assessore all’Università Marco Battino ha incontrato una ventina di studenti provenienti dalla Repubblica islamica frequentanti la politecnica delle Marche. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
