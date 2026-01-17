Groenlandia Meloni | Valutiamo la nostra presenza insieme agli alleati della Nato Difficile l’intervento militare

Durante la visita in Giappone, il presidente Meloni ha commentato la situazione in Groenlandia, sottolineando che l’Italia valuta attentamente la propria presenza nella regione insieme agli alleati della NATO. Ha inoltre evidenziato come un intervento militare risulti complesso e difficile da realizzare, considerando le attuali dinamiche geopolitiche e le implicazioni internazionali.

Dopo il programma di riarmo Gcap per acquistare nuovi aerei da combattimento, Giorgia Meloni in visita in Giappone ha affrontato il tema della Groenlandia, l’isola danese nel mirino degli Usa di Donald Trump. “Il rafforzamento della sicurezza e della presenza degli alleati in Groenlandia è un tema serio, che però sta nell’ambito della del dialogo all’interno dell’Alleanza Atlantica, cioè la Groenlandia va considerato territorio di responsabilità della NATO”, ha avvisato la premier incontrando i giornalisti all’ambasciata d’Italia a Tokyo. Il ragionamento sull’invio di uomini nell’artico è “sicuramente necessario”, ha aggiunto Meloni, ma da affrontare “all’interno dell’Alleanza Atlantica, anche per quello che eventualmente riguarda la nostra presenza”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Meloni in visita a Tokyo: Presenza in Groenlandia? Valutiamo con la Nato.

