Nella zona tra Napoli e Melito, la polizia ha sequestrato circa sette chili di armi e droga durante un intervento. L’operazione ha coinvolto le forze dell’ordine, che hanno individuato e fermato i responsabili. Il sequestro rappresenta un importante passo nella lotta contro il traffico illecito e la criminalità organizzata, contribuendo alla sicurezza del territorio.

Tempo di lettura: 2 minuti Armi e droga, per un peso complessivo di circa sette chili, sono state sequestrate dalla polizia condotte nel Comune di Napoli e i quello di Melito. In particolare, gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Napoli, unitamente a personale del Reparto Prevenzione Crimine Campania, delle Unità Cinofile Antidroga ed anti esplosivo e della Polizia Scientifica, hanno arrestato arresto due persone, di cui un 30enne napoletano per porto e detenzione abusiva di arma comune da sparo e da guerra e un 25enne, anch’egli napoletano, per porto abusivo di arma comune da sparo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - VIDEO/ Armi e droga, sequestro della polizia tra Napoli e Melito

