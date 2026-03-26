La First Lady ha partecipato a un evento sulla tecnologia e l’intelligenza artificiale presso la residenza ufficiale. Durante l’evento, è stata affiancata da un robot umanoide statunitense che ha accolto i partecipanti. La presenza del robot ha attirato l’attenzione dei presenti, mentre la First Lady ha sfilato insieme all’umanoide. Il video dell’evento è stato condiviso sui social network.

Alla Casa Bianca, la First Lady Melania Trump ha inaugurato un evento su innovazione e intelligenza artificiale affiancata da un robot umanoide statunitense. L’insolita apparizione, con i due che hanno “sfilato” insieme, ha segnato la seconda giornata del “Fostering the Future Together Global Coalition Summit”, richiamando l’attenzione di delegazioni internazionali e pubblico. Il robot, denominato Figure 03, è stato impiegato per accogliere i partecipanti e interagire in più lingue con rappresentanti di decine di Paesi e organizzazioni tecnologiche. La First Lady ha aperto i lavori con un tono informale, sottolineando il carattere innovativo dell’iniziativa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Melania Trump sfila alla Casa Bianca con un robot: così l’umanoide accoglie i partecipanti all’evento sull’AI – Video

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