Il primo robot ospite alla Casa Bianca Melania Trump | Immaginate un educatore umanoide
Durante un evento alla Casa Bianca dedicato a promuovere iniziative future, una figura nota è entrata nell'edificio accompagnata da un robot umanoide di ultima generazione. Questa presenza rappresenta il primo esempio di un robot umanoide ospite ufficiale nella residenza presidenziale. La partecipante ha commentato l’ipotesi di un educatore umanoide, invitando a immaginare un ruolo simile in ambito formativo.
Durante l'evento Fostering the Future Together Global Coalition Melania Trump ha fatto il suo ingresso alla Casa Bianca accompagnata da un robot umanoide di ultima generazione, il primo ospite umanoide ospite alla Casa Biana. La first lady ha poi parlato del loro possibile futuro nell'istruzione: "Potranno offrire un'esperienza personalizzata per ogni studente". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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