Nel Mar Mediterraneo, al largo di Creta, si sono verificati nuovi decessi di migranti, con 22 persone morte dopo essere state in mare per diversi giorni. La vicenda si aggiunge a una serie di incidenti lungo le rotte migratorie, evidenziando la pericolosità di questi viaggi e la presenza di persone che tentano di raggiungere le coste europee.

Un’altra tragedia nel cuore del Mar Mediterraneo, dove la rotta migratoria continua a trasformarsi in un viaggio senza ritorno per decine di persone. Una storia di sofferenza e disperazione, ricostruita grazie alle testimonianze dei pochi sopravvissuti. Sei giorni alla deriva. Ventidue persone partite dalla Libia sono morte dopo essere rimaste per sei giorni alla deriva su un gommone. Secondo quanto riferito dai superstiti alla guardia costiera greca, i corpi delle vittime sarebbero stati gettati in mare durante la traversata. Il salvataggio al largo di Creta. Ventisei migranti sono stati soccorsi al largo dell’isola di Creta da una nave dell’Frontex. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Mediterraneo, tragedia al largo di Creta: 22 migranti morti dopo giorni alla deriva

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