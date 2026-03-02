Medio Oriente in fiamme | escalation tra Iran e Israele

Il Medio Oriente è al centro di un'escalation di tensioni tra Iran e Israele, con una serie di raid che hanno causato vittime e richiesto evacuazioni nelle zone coinvolte. Questa mattina, sono stati registrati attacchi che si sono estesi tra Iran, Israele e i paesi vicini, accentuando la crisi in tutta la regione. La situazione rimane molto tesa e in rapido peggioramento.

La tensione in Medio Oriente è esplosa questa mattina con un'ondata di attacchi che ha coinvolto Iran, Israele e i Paesi limitrofi. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Medio Oriente, secondo giorno di scontri: escalation tra Stati Uniti, Israele e Iran dopo la morte di KhameneiÈ il secondo giorno consecutivo di scontri aperti tra Stati Uniti e Israele da una parte e l’Iran dall’altra, in uno scenario che si fa di ora in ora...

Escalation Usa-Iran: squadrone di caccia F-15 americani schierato in Medio OrienteIl Comando centrale degli Stati Uniti afferma di aver potenziato le proprie capacità in Medio Oriente con l’arrivo di uno squadrone di caccia F-15 ,...

BREAKING: Iran Protesters IGNITE Police Stations; Regime ESCALATES Crackdown Threats | TBN Israel

Temi più discussi: Il governo con Usa e Israele: la guerra perché l'Iran non si è fermato; L’Iran si vendica: Vi bruceremo i cuori. Il Medio oriente è in fiamme; Medio Oriente di nuovo in fiamme; Medio Oriente in fiamme dopo l'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran, mentre si attende di chiarire il giallo sulla sorte della Guida Suprema Alì Khamenei, dato per morto da funzionari dello Stato ebraico e invece annunciato a breve in un intervento in tv dall'emi.

Medio Oriente in fiamme, Meloni aggiorna Mattarella sugli sviluppiLa premier Giorgia Meloni, dopo aver sentito i leader mediorientali, la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e il presidente della Repubblica di Cipro, Nikos Christodoulides, in qualit ... ansa.it

Breaking News delle 21.30 | Medio Oriente in fiamme, missili e primi mortiIn questa edizione: Medio Oriente in fiamme, missili e primi morti. Trump annuncia nuovi colloqui con Teheran. Italiani bloccati, Tajani crea una task forc ... libero.it

Il Regno Unito avvia operazione per i cittadini nel Medio Oriente - facebook.com facebook

MEDIO ORIENTE | Migliaia in fuga a Beirut e nel sud del Libano per gli attacchi israeliani. Gente in strada si dirige verso nord in auto o a piedi - LIVE BLOG #ANSA x.com