Escalation in Medio Oriente | Iran attacca basi Usa e Israele risponde con raid su Beirut

Nella regione del Medio Oriente si sono verificati nuovi attacchi con missili iraniani intercettati e raid su diversi fronti. Le forze di difesa aerea dell’Arabia Saudita hanno abbattuto sei missili lanciati dall’Iran verso la base aerea di Prince Sultan. Nel frattempo, Iran ha attaccato alcune basi degli Stati Uniti e Israele ha risposto con operazioni a Beirut.

Medio Oriente, nuova escalation: missili iraniani intercettati e raid su più fronti. Le forze di difesa aerea dell’Arabia Saudita hanno distrutto sei missili iraniani lanciati in direzione della base aerea di Prince Sultan. Lo ha comunicato il ministero della Difesa degli Emirati Arabi Uniti, aggiungendo che un altro missile è stato intercettato nella regione orientale del Paese. Gli Emirati stanno rispondendo all’attacco iraniano e le autorità hanno invitato la popolazione a restare nelle proprie abitazioni. Nel mirino sarebbero finite anche diverse installazioni militari statunitensi nella regione, tra cui la base americana di Erbil in Iraq e la base della Quinta Flotta della Marina statunitense in Bahrein, oltre ad alcune aree nei pressi di Tel Aviv. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

