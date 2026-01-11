Avvocati meno iscritti all’ordine ma ci sono più donne Il presidente Marasca | Garantita assistenza a tutti
In provincia di Ancona, il settore legale presenta una leggera diminuzione degli iscritti all’ordine, con 11 avvocati in meno nel 2025. Tuttavia, si registra un aumento della presenza femminile tra i giovani professionisti. Il presidente Marasca ha confermato l’impegno a garantire assistenza a tutti gli avvocati, indipendentemente dal numero complessivo. Questa tendenza riflette cambiamenti demografici e socio-economici nel settore legale locale.
ANCONA - Meno avvocati ma sale il numero delle donne tra i giovani professionisti. Questo il quadro della professione forense per la provincia dorica dove il saldo in negativo segna, per il 2025, 11 avvocati in meno. A dicembre del 2025 risultavano iscritti all'ordine degli avvocati di Ancona 1. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
