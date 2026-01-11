Avvocati meno iscritti all’ordine ma ci sono più donne Il presidente Marasca | Garantita assistenza a tutti

In provincia di Ancona, il settore legale presenta una leggera diminuzione degli iscritti all’ordine, con 11 avvocati in meno nel 2025. Tuttavia, si registra un aumento della presenza femminile tra i giovani professionisti. Il presidente Marasca ha confermato l’impegno a garantire assistenza a tutti gli avvocati, indipendentemente dal numero complessivo. Questa tendenza riflette cambiamenti demografici e socio-economici nel settore legale locale.

ANCONA - Meno avvocati ma sale il numero delle donne tra i giovani professionisti. Questo il quadro della professione forense per la provincia dorica dove il saldo in negativo segna, per il 2025, 11 avvocati in meno. A dicembre del 2025 risultavano iscritti all'ordine degli avvocati di Ancona 1. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Meno avvocati e con redditi più alti ma resta il gap territoriale e di genere - Non si arresta il trend negativo per le iscrizioni alla Cassa forense che, nel 2024, è sceso ancora dell’1,6% ... ilsole24ore.com

Cala il numero di avvocati, -1,6% in un anno, età media 49 anni - Scende il numero degli avvocati in Italia: al 31 dicembre 2024, infatti, si registra un calo degli iscritti a Cassa forense (l'Ente previdenziale della categoria professionale), giunti a "233. ansa.it

