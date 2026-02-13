Jacquelin omaggio da brividi a Pantani | si toglie la bandana e va all' attacco

Emilien Jacquelin ha lasciato il segno durante la sprint di 10 km nel biathlon, sfoggiando un orecchino appartenuto a Marco Pantani. La scelta di togliersi la bandana e mostrare il cimelio ha attirato l’attenzione degli spettatori, mentre si piazzava in quarta posizione. Jacquelin, grande appassionato di ciclismo, ha deciso di onorare il suo idolo indossando un pezzo di storia del Pirata durante la gara. La famiglia di Pantani gli aveva regalato l’orecchino, rendendo il gesto ancora più personale.

Quarto posto nella sprint 10 km uomini del biathlon per il francese Emilien Jacquelin, grandissimo tifoso di Marco Pantani, che ha indossato in gara il mitico orecchino appartenuto al Pirata, un regalo fattogli dalla famiglia dell'ex ciclista. In uno dei momenti più esaltanti della sua prova ha lanciato la bandana proprio come faceva il suo idolo prima di annientare gli avversari in salita.

Emilien-Jacquelin rende omaggio a Marco Pantani durante la sua gara a Milano.

Durante le Olimpiadi, il biatleta Emilien Jacquelin ha indossato un orecchino dedicato a Marco Pantani.

Alle Olimpiadi gareggio con l'orecchino di Marco Pantani, me lo ha prestato la sua famiglia. Un sogno che si realizza: faccio sport grazie al Pirata, la sua eredità è viva. ANTERSELVA. Il biathlon è uno sport che come pochi altri sa unire adrenalina, precisione, sforzi enormi e imprese eroiche. Tanti atleti e appassionati di questo straordinario sport lo paragonano al ciclismo.

Jacquelin da brividi: Gareggerò con l'orecchino che la famiglia Pantani mi ha donato. Marco, il mio idolo. Uno dei riferimenti del biathlon francese ha svelato questa sera che, per le gare olimpiche di Anterselva, avrà con sé qualcosa di speciale.

