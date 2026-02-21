La rovesciata mondiale di McTominay diventa arte | murale di 10 metri a Glasgow

Scott McTominay ha segnato una rovesciata che ha fatto il giro del mondo e ha aiutato la Scozia a qualificarsi per il Mondiale. Ora, il suo gol viene celebrato con un grande murale di 10 metri a Glasgow, dipinto sulla facciata di un edificio di Somerville Drive, vicino allo stadio Hampden Park. La scena cattura il momento in cui il centrocampista si lancia in aria, con il pallone che si infila in rete. La città rende omaggio alla sua impresa.

Troppo bella. La rovesciata di Scott McTominay in Scozia-Danimarca diventa un murale, maestoso. Il gesto tecnico del centrocampista è stato riprodotto sulla facciata di un palazzo di 10 metri d'altezza, a Somerville Drive, la via di Glasgow che conduce allo stadio Hampden Park, dove gioca la nazionale scozzese. L'opera, commissionata da Adidas UK e Scottish Football Association, è stata battezzata dai committenti sui social con il nome di "Belter", che nel gergo britannico si traduce con qualcosa di eccezionale. E deve essere stato davvero questa la sensazione degli scozzesi alla vista di McTominay a mezz'aria, elevarsi fino a 2.