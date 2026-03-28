Formazioni ufficiali USA Belgio | la decisione su McKennie

Nell’amichevole tra Stati Uniti e Belgio, sono state rese note le formazioni ufficiali. Tra i giocatori convocati, spicca il nome di McKennie, il cui ruolo nella partita è stato oggetto di attenzione. La sfida ha coinvolto numerosi calciatori di club di Serie A, contribuendo a un confronto tra le due nazionali con diversi talenti italiani in campo.

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