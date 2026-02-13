Juventus la partita per il rinnovo di McKennie | cifre e numeri
Romeo Agresti ha svelato su YouTube i dettagli della trattativa tra Weston McKennie e la Juventus, evidenziando le cifre e i numeri chiave che stanno dietro al rinnovo del centrocampista statunitense.
Il rinnovo di McKennie: cifre, numeri e dettagli Romeo Agresti ha parlato su YouTube della partita per il rinnovo di Weston McKennie con la maglia della Juventus. Il feeling con Spalletti è ottimo e il club punta a trattenerlo, ma serve uno sforzo economico: dall’attuale 2,5M€ bisognerà salire a circa L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Rinnovo McKennie, la Juventus muove i primi passi: le possibili cifre e la durata dell’accordo. Cosa filtra nell’ambiente bianconero
La Juventus ha iniziato a trattare il rinnovo di Weston McKennie.
Rinnovo McKennie, ultimissimi aggiornamenti: la posizione della Juventus e del calciatore sul rinnovo di contratto
La questione del rinnovo di contratto di McKennie coinvolge sia la Juventus che il calciatore.
