Droga in appartamento nel Bellinzonese | sequestrati cocaina ed eroina due arresti

Nel Bellinzonese, la polizia ha arrestato due persone e sequestrato un ingente quantitativo di droga, tra cui cocaina ed eroina, trovata in un appartamento. La scoperta è avvenuta durante una perquisizione mirata, che ha portato al ritrovamento di circa 500 grammi di sostanze stupefacenti. Gli investigatori hanno intercettato le attività sospette del gruppo, che gestiva lo spaccio nella zona. La droga sequestrata rappresenta un colpo importante per le reti di distribuzione locali. La vicenda si è conclusa con i due arresti.

Nel Bellinzonese due arresti e un sequestro di droga che, per quantità, viene definito "importante" dagli inquirenti. Ministero pubblico e polizia cantonale comunicano che martedì 17 febbraio 2026 sono finiti in manette un 23enne cittadino albanese residente in Albania e un 56enne cittadino svizzero domiciliato nel Bellinzonese. I due sono sospettati di essere coinvolti, con ruoli differenti, in un'attività di spaccio di stupefacenti rivolta a clienti locali. La svolta è arrivata con la perquisizione dell'appartamento del 56enne, dove il 23enne era ospitato. All'interno, gli agenti hanno rinvenuto oltre 300 grammi di cocaina e circa 340 grammi di eroina.