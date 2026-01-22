Maxi operazione dei carabinieri a Roma dal Colosseo alla Stazione Termini | 11 arresti e 17 denunce

Nella giornata di oggi, i Carabinieri di Roma hanno portato a termine un’operazione di vasta portata, che ha coinvolto diverse zone della città, tra il Colosseo e la Stazione Termini. L’intervento ha portato all’arresto di 11 persone e alla denuncia di altre 17, con l’obiettivo di contrastare il crimine legato a droga, furti e armi nelle aree più frequentate e sensibili della Capitale.

11 arresti e 17 denunce: è il risultato di una vasta operazione dei Carabinieri condotta ieri sera nelle aree monumentali e nei principali snodi ferroviari di Roma. L'intervento, finalizzato a garantire la sicurezza pubblica, è stato eseguito da diverse compagnie dell'Arma con particolare attenzione all'area del Colosseo e alle zone limitrofe, dove sono stati identificati numerosi giovani, sequestrate sostanze stupefacenti e armi bianche, e fermati diversi soggetti per reati che vanno dalla detenzione di droga al furto, dalla evasione alla ricettazione. Maxi operazione tra i monumenti di Roma Arresti per furto, droga, evasione e resistenza Denunce per droga, furti e porto di armi Maxi operazione tra i monumenti di Roma Nella serata di ieri un imponente dispositivo di controllo ha interessato l'area del Colosseo, con particolare attenzione a Largo Gaetana Agnesi.

