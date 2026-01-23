Nestlè partner ufficiale della Formula1 | la KitKat F1 Car ispirata alle auto da corsa verrà prodotta a San Sisto

Nestlé annuncia il suo nuovo ruolo come partner ufficiale della Formula 1, a partire dal 2026. In questa collaborazione, sarà prodotta la KitKat F1 Car, una linea di prodotti dolciari ispirati alle auto da corsa, con produzione presso lo stabilimento di San Sisto. Questo accordo rappresenta un passo importante per il brand nel rafforzare il proprio legame con il mondo dello sport motoristico e dell’innovazione.

Nuovo importante traguardo per Nestlè: dal 2026 il brand sarà partner ufficiale della Formula 1 con la nascita di speciali prodotti dolciari ispirati al mondo delle auto da corsa. La famosa barretta di cioccolato KitKat sarà protagonista in dodici tappe selezionate del calendario F1, dai primi.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Nestlé e il nuovo KitKat . San Sisto da Formula 1 . Il cioccolato corre in pistaNestlé presenta il nuovo KitKat, un prodotto che coniuga gusto e innovazione, rafforzando il legame con il mondo della Formula 1.

KitKat entra in Formula 1, partner del campionato automobilistico più seguito al mondoNel 2026 KitKat (Nestlé) sarà partner ufficiale della Formula 1, segnando l’inizio di una collaborazione internazionale che unisce il mondo del cioccolato a quello delle corse. Dopo il traguardo dei 9 ... foodaffairs.it

