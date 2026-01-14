Maxi operazione in strada e nei locali | controllate 287 persone fermate 82 automobili

Nelle ultime ore, sono state svolte numerose verifiche in strada e nei locali pubblici, con l'obiettivo di garantire sicurezza e rispetto delle normative. Sono state controllate 287 persone e fermate 82 automobili attraverso posti di blocco e pattuglie in movimento tra la stazione, i quartieri limitrofi e il centro storico. Questa operazione si inserisce in un’attività costante di prevenzione e controllo sul territorio.

Posti di blocco, pattuglie in movimento e controlli a tappeto tra la stazione cittadina, i quartieri limitrofi e il centro storico. Nel pomeriggio di ieri, martedì 13 gennaio, Brescia è stata attraversata da una maxi operazione interforze che ha coinvolto Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di. Il perimetro dei controlli ha interessato la stazione ferroviaria, quella dei bus, la metropolitana e numerose arterie considerate sensibili: via Milano, via Tartaglia, via Corsica, via San Faustino, ...

