Cassinate maxi-blitz dei Carabinieri nella notte | recuperata un' auto usata per i furti fioccano denunce e ritiri di patente

Nella notte, i Carabinieri di Cassino hanno effettuato un maxi-blitz nel quadro di attività di contrasto ai furti. Durante l'operazione è stata recuperata un’auto utilizzata per commettere reati, con numerose denunce e il ritiro di diverse patenti. Questo intervento si inserisce in un più ampio impegno di vigilanza e controllo del territorio, volto a garantire maggiore sicurezza nella zona della bassa Ciociaria.

