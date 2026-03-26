Durante la conferenza stampa del Gran Premio del Giappone, terza tappa del campionato mondiale di Formula 1, Max Verstappen si è mostrato visibilmente nervoso e ha allontanato un giornalista presente. L’episodio si è verificato nel corso dell’evento che si svolge sul circuito di Suzuka, suscitando attenzione tra i presenti e i media. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata in merito ai motivi di questo comportamento.

Max Verstappen ha offerto una versione di sé molto nervosa durante la conferenza stampa che ha aperto il fine settimana del GP del Giappone, terza tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Suzuka. Il pilota olandese si è fortemente arrabbiato con un giornalista inglese del Guardian e si è sfogato in maniera plateale: “ Non parlo finché non se ne va “. L’alfiere della Red Bull non ha gradito la presenza di Giles Richard, il quale lo aveva stuzzicato lo scorso anno ad Abu Dhabi, quando il pluricampione del mondo era in lizza per il titolo iridato. Dopo un breve scambio con il giornalista, Max Verstappen ha mantenuto ferma la propria posizione e il redattore del Guardian ha deciso di allontanarsi dalla sala stampa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Max Verstappen caccia un giornalista dalla conferenza stampa: cos’è successo in Giappone e motivi

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