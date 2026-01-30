Maturità 2026 cambia il volto dell’esame di Stato Ecco tutte le novità sulla seconda prova scritta e sul colloquio orale

Con la pubblicazione delle discipline della seconda prova e la revisione del colloquio orale, il Ministero dell’Istruzione cambia volto all’esame di Stato. Le novità puntano a valutare meglio gli studenti, abbandonando le soluzioni emergenziali degli ultimi anni. L’obiettivo è creare un percorso più completo e meno legato alle soluzioni rapide adottate in passato.

Con la pubblicazione delle discipline della seconda prova scritta e la ridefinizione del colloquio orale, il Ministero dell’Istruzione e del Merito archivia definitivamente le soluzioni emergenziali degli ultimi anni previste per la maturità e prova a costruire un impianto che punta a valutare lo studente nella sua interezza. Sul fronte della seconda prova scritta, l’ultima novità arriva dalla scelta delle materie. Al Liceo classico sarà il Latino a misurare le competenze degli alunni, mentre allo Scientifico (compresa l’opzione Scienze applicate e l’indirizzo Sportivo) toccherà alla Matematica. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

La Maturità 2026 si avvicina, con importanti aggiornamenti sulle materie delle prove.

