Maturità 2026 dal MIM l'ordinanza su ammissione e prove | orale al via con la riflessione sul percorso scolastico

Il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato un'ordinanza riguardante la Maturità 2026, che stabilisce le modalità di ammissione e lo svolgimento degli esami. La prima prova orale sarà dedicata a una riflessione sul percorso scolastico degli studenti. Le nuove disposizioni definiscono i criteri e le procedure da seguire per l'esame di Stato dell'anno prossimo.