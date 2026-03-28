Maturità 2026 dal MIM l'ordinanza su ammissione e prove | orale al via con la riflessione sul percorso scolastico
Il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato un'ordinanza riguardante la Maturità 2026, che stabilisce le modalità di ammissione e lo svolgimento degli esami. La prima prova orale sarà dedicata a una riflessione sul percorso scolastico degli studenti. Le nuove disposizioni definiscono i criteri e le procedure da seguire per l'esame di Stato dell'anno prossimo.
Il MIM ha pubblicato la nuova ordinanza sulla Maturità 2026 con le regole per l'ammissione e lo svolgimento delle prove. Molte le novità sul colloquio orale: presentata anche la griglia di valutazione nazionale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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