Maturità 2026 ecco come si svolgerà il Colloquio Inizia con riflessione dello studente su percorso scolastico e personale

Dopo le modifiche introdotte dal decreto n. 13 del 29 gennaio 2026, il nuovo esame di Stato si svolgerà con alcune novità. La prima fase del colloquio inizierà con una riflessione dello studente sul suo percorso scolastico e personale, prima di passare alle altre prove. La modalità mira a rendere il confronto più diretto e meno formale.

Il decreto n. 13 del 29 gennaio 2026 disciplina le modalità con cui si svolgerà il colloquio del nuovo Esame di Stato, dopo la prima e seconda prova scritta. Dall’a.s. 202627 l’esame di maturità è validamente sostenuto se il candidato ha regolarmente svolto tutte le prove d’esame, ivi compreso il colloquio. La commissione dispone di venti punti per la valutazione del colloquio. La commissione procede all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio viene espletato. Il punteggio è attribuito dall’intera commissione, compreso il presidente.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondimenti su Maturità 2026

Oggi si aspetta il decreto ufficiale che definirà le prove della maturità 2026.

Argomenti discussi: Esame di maturità, le materie: ecco la vera pagina da tenere sotto controllo; Maturità 2026, il ministero sta per svelare le materie d’esame. Ecco cosa cambia; MATURITÀ 2026: Attenzione alle fake news sulle materie. Non abboccare ai rumors!; Maturità 2026: ecco cosa cambia con la nuova riforma.

