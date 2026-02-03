Una nuova attrazione apre nel centro di Milano: una passerella sospesa a 40 metri di altezza sopra la Galleria. I visitatori possono camminare sulla passerella e godersi una vista inedita sulla città, respirando l’aria fresca in un’esperienza che toglie il fiato. La passeggiata, chiamata Highline, è già aperta al pubblico e attira curiosi e appassionati di emozioni forti.

Di colpo mi sento proiettato nella celebre scena di Miracolo a Milano, la pellicola fantastica di Vittorio De Sica, dove i protagonisti volano come per magia sopra il Duomo a bordo di una scopa. Trovarmi qui ha davvero qualcosa di magico, anche perché da anni si parla di una fantomatica passerella sopraelevata che percorre il perimetro della Galleria. A lungo riservata agli addetti ai lavori e ai manutentori, questa passerella è finalmente aperta al pubblico, dopo un intervento di recupero e ammodernamento. È una passeggiata «volante» che toglie il fiato e che diventa una nuova attrazione per la città. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Highline a Milano: la passeggiata sospesa che toglie il fiato

Approfondimenti su Milano Galleria

A pochi passi dal Duomo, riapre il percorso sospeso sopra la Galleria Vittorio Emanuele II.

