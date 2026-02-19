Prato sequestrate 20 tonnellate di pesce irregolare | etichette non conformi e scarse condizioni igieniche

Il sequestro di oltre 20 tonnellate di pesce a Prato deriva dal controllo effettuato dalla Guardia costiera di Livorno e dall’Azienda Usl di Prato, che hanno scoperto etichette non conformi e condizioni igieniche precarie. Il deposito di una società di importazione è stato trovato con prodotti in cattivo stato e senza le certificazioni adeguate. Durante l’ispezione, sono stati individuati pesci deteriorati e mancanza di tracciabilità. Le autorità hanno deciso di bloccare la vendita di tutto il carico sequestrato.

Prato, 19 febbraio 2026 – Oltre 20 tonnellate di prodotti ittici sono state sequestrate in un deposito di stoccaggio di alimenti di una società di importazione di Prato, al termine di un controllo congiunto della Guardia costiera di Livorno e dell' Azienda Usl di Prato – Unità Sicurezza alimentare. La merce, in gran parte importata dalla Cina, è risultata priva di adeguata documentazione e in parte conservata in condizioni non idonee. Per questo è scattata la chiusura immediata della struttura. Certificazioni ed etichette non conformi alle norme. Nel mirino dell'ispezione la documentazione che deve accompagnare i prodotti ittici importati.