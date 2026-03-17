A Avellino, Cirielli e Martusciello sono in rotta di collisione. Cirielli ha dichiarato che l’obiettivo è l’unità della coalizione, ma ha precisato che questa non può prescindere da un’alleanza ufficiale che supporti i candidati sindaco del centrodestra con i simboli dei partiti. La spaccatura tra i due esponenti è evidente e apre uno scenario di tensione interna.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Il nostro obiettivo è l’unità della coalizione, ma non possiamo prescindere da una alleanza politicamente riconoscibile che sostenga i candidati sindaco del centrodestra con i simboli dei partiti”. Edmondo Cirielli, vice ministro degli Affari Esteri, già candidato presidente della Regione Campania, replica al coordinatore regionale di Forza Italia, Fulvio Martusciello che sulle comunali di Avellino ha ribadito “la linea civica con la candidatura di Laura Nargi (sindaco uscente, ndr)”. Cirielli conferma il sostegno alla indicazione di Nargi fatta da Forza Italia, ma non intende rinunciare al simbolo di Fratelli... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Avellino, Cirielli e Martusciello ai ferri corti: è rottura

Articoli correlati

Leggi anche: Budapest e Kiev ai ferri corti

Perché Cina e Israele sono ai ferri corti sul SomalilandIn Cina è scattato l’allarme rosso quando, sul finire del 2025, Israele ha riconosciuto il Somaliland come Stato indipendente e sovrano.

Approfondimenti e contenuti su Avellino Cirielli e Martusciello ai...

Temi più discussi: Centrodestra, il nome resta Nargi. D’Agostino: Fronte ampio e unito; Elezioni ad Avellino, D'Agostino (FI): La settimana prossima il nome definitivo, il centrodestra sarà unito su Laura Nargi; Gianluca Festa da Cirielli: ipotesi candidato sindaco di FdI, è derby con Nargi; Regione, non c’è accordo sul capo dell’opposizione: Fi sfida Lega e meloniani.

PROVINCIALI, MARTUSCIELLO (FI): SUCCESSO AD AVELLINORoma, Il grande successo di Forza Italia alle elezioni provinciali di Avellino è il frutto della regia di Tullio Ferrante che, insieme al segretario provinciale Angelo Antonio D’Agostino e al consigl ... 9colonne.it

FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «AVELLINO: MARTUSCIELLO (FI), NARGI STRAORDINARIO SINDACO, OGGI VERITÀ GIÀ NOTA ALLA CITTÀ»AVELLINO: MARTUSCIELLO (FI), NARGI STRAORDINARIO SINDACO, OGGI VERITÀ GIÀ NOTA ALLA CITTÀ ... agenziagiornalisticaopinione.it

L'udienza è fissata per il 18 giugno davanti al gup del tribunale di Avellino, Cerrone #Montefalcione - facebook.com facebook

PERCHÉ L'ALLENATORE DELLA REAL SOCIEDAD CONTROLLA SEMPRE I RISULTATI DELL'AVELLINO Pellegrino Matarazzo è per tutti Lino. Da quando è arrivato in estate alla Real Sociedad, a San Sebastian hanno perso la testa per la sua squadra. EP. x.com