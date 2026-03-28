Martinengo studente ferito in classe con una lama | intervengono soccorsi e carabinieri

Mercoledì 26 marzo, durante le ore di lezione in una scuola media nella località, un ragazzo di 13 anni è stato ferito con una lama da un compagno. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e i carabinieri per gestire la situazione e avviare le indagini. La scuola è stata immediatamente messa in sicurezza e il giovane ferito è stato trasportato in ospedale.

Martinengo. Un 13enne ferito in classe da un compagno con una lama. È quanto accaduto nella mattinata di mercoledì 26 marzo alla scuola media statale del paese. Secondo una prima ricostruzione, l’aggressione si sarebbe consumata durante le lezioni, all’interno dell’aula. Un coetaneo avrebbe colpito il ragazzo utilizzando un rasoio o comunque una lama di piccole dimensioni. Da chiarire le cause del gesto: non è al momento noto se, infatti, tra i due vi fossero contrasti precedenti o se si sia trattato di un’azione improvvisa. Scattato l’allarme, il personale scolastico ha attivato i soccorsi. Sul posto un’ambulanza del 118: il 13enne è stato medicato e poi trasferito in ospedale per ulteriori accertamenti e la sutura della ferita. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Studente minaccia un compagno con un martelletto frangi vetro nel corso di una lite. Intervengono i CarabinieriUn episodio di violenza tra studenti si è verificato nei giorni scorsi all'interno di un istituto scolastico del Verbano. La lite in classe finisce con una minaccia: studente minorenne denunciato dai carabinieriUno studente minorenne di una scuola del Verbano è stato denunciato dai carabinieri, intervenuti sul posto su richiesta del personale scolastico.