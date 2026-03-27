Studente minaccia un compagno con un martelletto frangi vetro nel corso di una lite Intervengono i Carabinieri

Un episodio di violenza tra studenti si è verificato nei giorni scorsi all’interno di un istituto scolastico del Verbano. Durante una lite, uno studente ha minacciato un compagno con un martelletto frangi vetro. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno gestito la situazione. Non sono stati segnalati feriti o conseguenze più gravi.

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