**Taranto | cadavere donna trovato in cisterna campagne Martina Franca**

Nelle campagne di Martina Franca, in provincia di Taranto, è stato rinvenuto il corpo senza vita di una donna all’interno di una cisterna sotterranea. L’episodio è avvenuto questa mattina e al momento sono in corso le indagini delle autorità per chiarire le cause del decesso. La scoperta si inserisce nel quadro delle attività di ricostruzione dei fatti legati a questa triste vicenda.

Taranto, 9 gen. - (Adnkronos) - Il cadavere di una donna è stato trovato questa mattina in una cisterna sotterrata nelle campagne di Martina Franca, in provincia di Taranto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del capoluogo jonico e i sanitari del 118. Indagini sono in corso per chiarire le cause della morte. 🔗 Leggi su Iltempo.it

taranto cadavere donna trovatoTrovato il cadavere di una donna in una cisterna tra Martina Franca e Alberobello: indagini in corso - La scoperta sulla provinciale 58: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e una squadra di sommozzatori per il recupero del corpo ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Cadavere di una donna ritrovato in una cisterna tra Martina Franca e Alberobello - TARANTO – I vigili del fuoco di Taranto sono intervenuti lungo la Provinciale 58, tra Martina Franca e Alberobello, per recuperare il cadavere di una donna trovato all’interno di una cisterna. giornaledipuglia.com

