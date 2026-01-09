**Taranto | cadavere donna trovato in cisterna campagne Martina Franca**

Nelle campagne di Martina Franca, in provincia di Taranto, è stato rinvenuto il corpo senza vita di una donna all’interno di una cisterna sotterranea. L’episodio è avvenuto questa mattina e al momento sono in corso le indagini delle autorità per chiarire le cause del decesso. La scoperta si inserisce nel quadro delle attività di ricostruzione dei fatti legati a questa triste vicenda.

Taranto, 9 gen. - (Adnkronos) - Il cadavere di una donna è stato trovato questa mattina in una cisterna sotterrata nelle campagne di Martina Franca, in provincia di Taranto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del capoluogo jonico e i sanitari del 118. Indagini sono in corso per chiarire le cause della morte.

Cadavere di una donna ritrovato in una cisterna tra Martina Franca e Alberobello - TARANTO – I vigili del fuoco di Taranto sono intervenuti lungo la Provinciale 58, tra Martina Franca e Alberobello, per recuperare il cadavere di una donna trovato all’interno di una cisterna. giornaledipuglia.com

