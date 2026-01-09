Cadavere di una donna in un pozzo tra Alberobello e Martina Franca | indagini in corso

Nella zona tra Alberobello e Martina Franca, è stato trovato il corpo di una donna all’interno di una cisterna. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause del decesso e ricostruire la vicenda. La scoperta ha suscitato attenzione nella comunità locale, mentre si attendono aggiornamenti ufficiali sulle indagini in corso.

