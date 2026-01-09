Cadavere di una donna in un pozzo tra Alberobello e Martina Franca | indagini in corso
Nella zona tra Alberobello e Martina Franca, è stato trovato il corpo di una donna all’interno di una cisterna. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause del decesso e ricostruire la vicenda. La scoperta ha suscitato attenzione nella comunità locale, mentre si attendono aggiornamenti ufficiali sulle indagini in corso.
Il cadavere di una donna è stato rinvenuto questa mattina all’interno di una cisterna nelle campagne al confine tra Alberobello e Martina Franca. Il corpo si trovava in un pozzo lungo la provinciale 58, strada di collegamento tra i due comuni.L’allarme al 118 e l’intervento dei vigili del fuocoI. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Leggi anche: Cadavere di donna in un pozzo tra Martina Franca e Alberobello, si indaga: nessuna pista esclusa
Leggi anche: Cadavere in una cisterna a margine della strada Martina Franca-Alberobello Intervento dei vigili del fuoco
Cadavere di una donna trovato in un pozzo. Giallo in provincia.
Donna morta in un pozzo, la scoperta choc nelle campagne di Alberobello (Taranto) - Taranto, 9 gennaio 2026 – È di una donna il cadavere trovato questa mattina in un pozzo nelle campagna del Tarantino, tra Alberobello e Martina Franca, lungo la strada provinciale 58. quotidiano.net
Choc nelle campagne: trovato un cadavere in un pozzo. Forse una donna - Macabra scoperta nella giornata di oggi lungo la strada provinciale 58, che collega Martina Franca ad Alberobello. msn.com
Cadavere di una donna in un pozzo tra Alberobello e Martina Franca: indagini in corso - Il cadavere di una donna è stato rinvenuto questa mattina all’interno di una cisterna nelle campagne al confine tra Alberobello e Martina Franca. baritoday.it
GIALLO NELLE CAMPAGNE TRA MARTINA FRANCA E ALBEROBELLO: CADAVERE TROVATO IN UNA CISTERNA Il cadavere di una donna è stato recuperato,questa mattina, dai vigili del fuoco in una cisterna lungo la provinciale 58 tra Martina Franca e - facebook.com facebook
Donna scomparsa a Olbia nel 2022, si cerca il cadavere anche in mare. Accelerata nelle indagini dopo nuova inchiesta della Procura generale #ANSA x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.