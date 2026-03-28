Martin fa il fenomeno in pista ad Austin poi impenna per festeggiare la vittoria e cade | cos'è successo

Durante il GP di Austin, Jorge Martin ha vinto la Sprint battendo Pecco Bagnaia all'ultimo giro. Dopo la vittoria, per festeggiare ha impennato la moto, ma ha perso il controllo e è scivolato sull'asfalto, cadendo a terra. La moto ha continuato a scivolare mentre lui si rialzava. Nessuna informazione ufficiale sulle condizioni dell'incidente.

Jorge Martin si è imposto in Sprint ad Austin infilando all'ultimo Pecco Bagnaia. Nel festeggiare la vittoria che coincide anche con il ritrovato 1° posto in generale, lo spagnolo ha però rischiato grossissimo: impennando, ha perso il controllo della sua Aprilia finendo a ruzzoloni sull'asfalto. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Perché la Sprint Race di MotoGP inizia in ritardo? Nuovo orario ad Austin: cos’è successo e programma Cade la campionessa, cade lo skiman, poi la Svezia rimonta ed è argento alle Olimpiadi. Cos’è successo nella staffetta sci di fondo(Adnkronos) – Sfuma l'oro per la Svezia nella staffetta 4×7,5 km di sci di fondo femminile. Aggiornamenti e notizie su Martin fa il fenomeno in pista ad... Argomenti discussi: Martin Landaluce da qualifier a fenomeno di Miami: il 20enne spagnolo che sta riscrivendo la storia del tennis; ATP Miami, Landaluce non si ferma: rimonta Korda e sarà il primo 2006 nei quarti di un 1000! Sfiderà Lehecka.