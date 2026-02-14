Cade la campionessa cade lo skiman poi la Svezia rimonta ed è argento alle Olimpiadi Cos’è successo nella staffetta sci di fondo

Durante la staffetta di sci di fondo alle Olimpiadi, la campionessa Ebba Andersson e il suo skiman sono caduti, aprendo la strada alla rimonta della squadra svedese. La caduta di Andersson, che ha fatto perdere secondi preziosi, ha influito sul risultato finale, permettendo alle rivali di avvicinarsi e superare le svedesi. La gara si è infiammata quando la squadra di casa ha sfruttato l’occasione per risalire, conquistando così l’argento.

(Adnkronos) – Sfuma l'oro per la Svezia nella staffetta 4×7,5 km di sci di fondo femminile. Le svedesi, nettamente favorite alla vigilia della gara, sono state penalizzate nella seconda frazione per due incidenti della campionessa del mondo Ebba Andeon, punta di diamante della sua nazionale e già doppio argento a Milano Cortina. Andeon è caduta.