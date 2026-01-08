Marsch, allenatore del Canada, ha parlato di David, attaccante della Juventus, sottolineando la sua fiducia nel rendimento futuro del giocatore. Secondo le sue parole, David è felice in bianconero e non si fermerà, prevedendo un periodo ricco di gol. Queste dichiarazioni offrono uno sguardo positivo sul percorso del giocatore e sul suo rapporto con il club, evidenziando un clima di fiducia e crescita.

. Le parole sull’attaccante. Jesse Marsch, attuale commissario tecnico della nazionale canadese, conosce bene Jonathan David. Lo ha seguito nella sua crescita e ora, dopo un periodo difficile per l’attaccante alla Juventus, esprime tutta la sua fiducia nel suo potenziale, forte anche del gol ritrovato contro il Sassuolo. Nell’intervista a La Gazzetta dello Sport, Marsch parla del rapporto tra David e l’ambiente bianconero, della concorrenza con Openda, del lavoro di Spalletti e del possibile incrocio mondiale con l’Italia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Marsch (ct Canada): «David ora non si fermerà più e segnerà parecchio. È felice alla Juve, sul futuro mi ha detto questo»

Ct Marsch, ha tirato un sospiro di sollievo dopo il gol del "suo" David contro il Sassuolo? - Jesse Marsch è il tecnico della nazionale dell'attaccante bianconero, che contro il Sassuolo si è sbloccato dopo 135 giorni: "In Italia è felice e vuole restare" ... msn.com