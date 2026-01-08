Marsch ct Canada | David ora non si fermerà più e segnerà parecchio È felice alla Juve sul futuro mi ha detto questo
Marsch, allenatore del Canada, ha parlato di David, attaccante della Juventus, sottolineando la sua fiducia nel rendimento futuro del giocatore. Secondo le sue parole, David è felice in bianconero e non si fermerà, prevedendo un periodo ricco di gol. Queste dichiarazioni offrono uno sguardo positivo sul percorso del giocatore e sul suo rapporto con il club, evidenziando un clima di fiducia e crescita.
. Le parole sull’attaccante. Jesse Marsch, attuale commissario tecnico della nazionale canadese, conosce bene Jonathan David. Lo ha seguito nella sua crescita e ora, dopo un periodo difficile per l’attaccante alla Juventus, esprime tutta la sua fiducia nel suo potenziale, forte anche del gol ritrovato contro il Sassuolo. Nell’intervista a La Gazzetta dello Sport, Marsch parla del rapporto tra David e l’ambiente bianconero, della concorrenza con Openda, del lavoro di Spalletti e del possibile incrocio mondiale con l’Italia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
