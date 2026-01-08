Il ct del Canada Marsch | Nkunku meno goleador di David ma ha tanta qualità Contento della fiducia del Milan

Il ct del Canada Jesse Marsch, ex allenatore di Nkunku ai tempi del Lipsia, ha commentato le recenti prestazioni dell’attaccante del Milan. Marsch ha sottolineato che, pur essendo meno goleador di David, Nkunku possiede qualità importanti. Ha espresso soddisfazione per la fiducia dimostrata dal club rossonero, evidenziando il valore del giocatore nel contesto attuale. Le parole del tecnico riflettono l’apprezzamento per le capacità di Nkunku e il suo ruolo nel Milan.

