Coppa d’Africa Marocco-Nigeria | El Aynaoui titolare

Stasera a Rabat il Marocco affronta la Nigeria nella semifinale di Coppa d’Africa. La partita si presenta come un’occasione importante per entrambe le squadre, con il Marocco che schiera El Aynaoui tra i titolari. Seguiremo gli sviluppi di questa sfida, che potrebbe determinare una delle finali del torneo.

Il Marocco scende in campo questa sera a Rabat per la semifinale di Coppa d’Africa contro la Nigeria. Tutto pronto per una sfida ad alta tensione che vale l’accesso all’atto finale del torneo. Il commissario tecnico Walid Regragui non cambia assetto e conferma El Aynaoui al centro del campo. Il mediano sarà affiancato da Saibari ed El Khannouss nel collaudato 4-3-3, schema che ha accompagnato i Leoni dell’Atlante fino a questo punto. La posta in palio è altissima: chi vince affronterà il Senegal in finale. Rabat è pronta, il Marocco si affida ai suoi uomini chiave. L'articolo proviene da SololaRoma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

