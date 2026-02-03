Mareggiate e ciclone la Regione accelera la ricostruzione | Interventi rapidi in vista dell' estate

La Regione si muove subito per aiutare gli sfollati di Niscemi e le zone colpite dal ciclone Harry. Con mareggiate e forti piogge, il territorio ha subito danni pesanti. Ora, le autorità spingono per interventi rapidi, puntando a restituire le case agli sfollati prima dell’estate. L’obiettivo è aiutare le comunità a riprendersi in fretta, con lavori che devono partire al più presto.

Restituire nel più breve tempo possibile una casa agli sfollati di Niscemi e permettere ai territori colpiti dal ciclone Harry di risollevarsi in vista della prossima stagione estiva. Sono questi i due temi principali affrontati nel corso dell’ultima riunione a Palazzo d’Orléans della cabina di regia istituita dal presidente della Regione Renato Schifani nei giorni immediatamente seguenti al maltempo che ha investito la Sicilia. La mareggiata del '73 e le onde che distrussero il porto: com'è fatta la diga e perché stavolta ha resistito al ciclone Harry “Manteniamo l’impegno di vederci almeno una volta a settimana - dice Schifani - per tenere costantemente sotto controllo gli interventi che la Regione sta portando avanti in favore della popolazione che ha subito le gravi conseguenze del ciclone Harry e della frana di Niscemi.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Approfondimenti su Niscemi Ciclone

In risposta all’emergenza causata dal ciclone Harry, la Regione Lazio intensifica gli sforzi per la ricostruzione.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Niscemi Ciclone

Argomenti discussi: Ciclone Harry, i danni provocati dalle mareggiate non sono coperti dalle polizze catastrofali obbligatorie; NON È STATA UNA MAREGGIATA. È CAMBIATO IL MEDITERRANEO; Pulizie al Poetto, una domenica per prendersi cura del mare dopo le mareggiate del ciclone Harry; Polizze catastrofali dopo il ciclone Harry: coperture, limiti e regole.

Il ciclone Harry si abbatte sulla Calabria: treni sospesi, mareggiate e danni – FOTO E VIDEOA Catanzaro Lido onde alte e strade allagate, a Paola treni sospesi e interrotti. Dirottato un volo a Reggio Calabria ... corrieredellacalabria.it

Il ciclone Harry si abbatte nel Sud Italia: violente mareggiate e danni. VideoNel Messinese il bilancio dei danni è pesante. A Santa Teresa di Riva gran parte del paese è senza acqua e senza elettricità e in alcuni tratti il lungomare è stato completamente distrutto. Situazioni ... tg.la7.it

Le imponenti mareggiate generate dal ciclone Harry hanno fatto emergere i resti di un vascello di età moderna sulla spiaggia del Poetto. I reperti sono stati recuperati dalla Soprintendenza e dai Carabinieri del Nucleo Tutela. - facebook.com facebook