Mareggiate e ciclone la Regione accelera la ricostruzione | Interventi rapidi in vista dell' estate
La Regione si muove subito per aiutare gli sfollati di Niscemi e le zone colpite dal ciclone Harry. Con mareggiate e forti piogge, il territorio ha subito danni pesanti. Ora, le autorità spingono per interventi rapidi, puntando a restituire le case agli sfollati prima dell’estate. L’obiettivo è aiutare le comunità a riprendersi in fretta, con lavori che devono partire al più presto.
Restituire nel più breve tempo possibile una casa agli sfollati di Niscemi e permettere ai territori colpiti dal ciclone Harry di risollevarsi in vista della prossima stagione estiva. Sono questi i due temi principali affrontati nel corso dell’ultima riunione a Palazzo d’Orléans della cabina di regia istituita dal presidente della Regione Renato Schifani nei giorni immediatamente seguenti al maltempo che ha investito la Sicilia. La mareggiata del '73 e le onde che distrussero il porto: com'è fatta la diga e perché stavolta ha resistito al ciclone Harry “Manteniamo l’impegno di vederci almeno una volta a settimana - dice Schifani - per tenere costantemente sotto controllo gli interventi che la Regione sta portando avanti in favore della popolazione che ha subito le gravi conseguenze del ciclone Harry e della frana di Niscemi.🔗 Leggi su Palermotoday.it
