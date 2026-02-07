Pastore non ha dubbi su Yildiz | Rinnoverà a quella condizione Persa l’occasione per vincere un trofeo | Juve incompleta ma sufficiente per la Champions

La Juventus perde ancora in coppa e questa volta la sconfitta lascia aperte molte domande. Pastore, in un commento diretto, dice che Yildiz continuerà a giocare in quelle condizioni e che l’occasione di vincere un trofeo si è già persa. La squadra non è al massimo, ma abbastanza forte per la Champions, secondo l’esperto. Critica i cambi del tecnico e rivela qualche retroscena sul mercato degli attaccanti, facendo capire che la strada non è ancora chiusa.

