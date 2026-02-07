Pastore non ha dubbi su Yildiz | Rinnoverà a quella condizione Persa l’occasione per vincere un trofeo | Juve incompleta ma sufficiente per la Champions
La Juventus perde ancora in coppa e questa volta la sconfitta lascia aperte molte domande. Pastore, in un commento diretto, dice che Yildiz continuerà a giocare in quelle condizioni e che l’occasione di vincere un trofeo si è già persa. La squadra non è al massimo, ma abbastanza forte per la Champions, secondo l’esperto. Critica i cambi del tecnico e rivela qualche retroscena sul mercato degli attaccanti, facendo capire che la strada non è ancora chiusa.
Pastore analizza il ko in coppa a Calcionews24, criticando i cambi del tecnico e svelando il retroscena sul mercato degli attaccanti. Intervenuto in esclusiva a Calcionews24, Giuseppe Pastore, noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla Juventus di Luciano Spalletti: MOMENTO BIANCONERO – « Diciamo che la Juve ha perso l’occasione più grande di vincere un trofeo in questa stagione visto che difficilmente i bianconeri vinceranno una tra scudetto e Champions. Era quindi un’occasione che andava sfruttata meglio. Non penso che la Juve abbia fatto una prestazione disastrosa. Il punteggio sembrerebbe andare in questa direzione ma la partita è stata ben giocata per un’ora. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Pastore: «Juve incompleta ma sufficiente per la Champions, Yildiz rinnoverà. Grande lavoro di Allegri, forse dovrebbero ascoltarlo di più. L'era Lotito alla Lazio finirà solo in un caso» – ESCLUSIVA
