Regione Marche scelte le 21 componenti della Commissione per le Pari opportunità
La Regione Marche ha deciso le 21 persone che formeranno la nuova Commissione per le Pari opportunità, dopo aver concluso le selezioni. La scelta è arrivata in seguito a un’apposita consultazione tra i membri del Consiglio regionale, con l’obiettivo di rafforzare le iniziative contro le discriminazioni di genere. Tra i nomi scelti ci sono professionisti e rappresentanti di associazioni, pronti a lavorare sul territorio.
ANCONA – L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale è al lavoro per la definizione della nuova composizione della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna. In totale sono pervenute 78 candidature, delle quali 21 di genere femminile, così come espressamente previsto dall’art.3 della legge n.9 del 18 aprile 1986 che recita: «La Commissione è eletta dal Consiglio regionale su proposta dell’Ufficio di presidenza. È composta da 21 donne che abbiano riconosciuta esperienza sulla condizione femminile nei suoi diversi aspetti e profili e siano rappresentative dei movimenti e delle diverse culture del mondo femminile”.🔗 Leggi su Anconatoday.it
