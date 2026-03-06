Novara | De Stefano guida la nuova commissione Pari Opportunità

A Novara, la Commissione Provinciale Pari Opportunità è stata recentemente insediata, con Barbara De Stefano alla guida e Anna Rita Pedroni come vicepresidente. La presenza di questa commissione rappresenta un passo importante nel lavoro di promozione dell’uguaglianza di genere nel territorio. L’insediamento ufficiale si è svolto nelle ultime settimane, segnando l’avvio di un percorso istituzionale volto a rafforzare le iniziative in questo ambito.

L'insediamento della Commissione Provinciale Pari Opportunità a Novara segna l'inizio di un percorso strutturato per promuovere l'uguaglianza di genere nel territorio, con Barbara De Stefano alla presidenza e Anna Rita Pedroni come vicepresidente. La riunione si è tenuta lunedì 2 marzo nella sala consiliare della Provincia, guidata dalla consigliera delegata Marina Grassani che ha sottolineato la necessità di trasformare il confronto istituzionale in azioni concrete per i cittadini. Il contesto operativo vede una composizione trasversale che include rappresentanti della Prefettura, dell'ASL, dei comuni limitrofi come Borgomanero e Trecate, oltre a sindacati e associazioni femminili.