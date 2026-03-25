Le Marche sono in allerta arancione a causa di un fronte di maltempo proveniente dal nord, con raffiche di vento e nevicate che interesseranno fino a 400 metri di altitudine. Sono stati chiusi parchi e cimiteri in alcune zone, mentre le autorità invitano alla prudenza. La perturbazione è prevista interessare la regione nelle prossime ore, con condizioni meteorologiche in progressivo peggioramento.

Ancona, 25 marzo 2026 – Le Marche si preparano ad affrontare una severa ondata di maltempo per un ciclone artico in arrivo. La Protezione civile regionale ha diramato un'allerta meteo arancione valida per tutta la giornata di domani, giovedì 26 marzo, fino alla mezzanotte. A spaventare è soprattutto la violenza dei venti: nelle prime ore della notte sono previste correnti sud-occidentali con raffiche fino a burrasca forte (75-88 kmh) nelle zone montane. Dalla mattina, il vento ruoterà a nord intensificandosi drasticamente, con raffiche che potranno raggiungere l'intensità di tempesta (89-102 kmh) lungo la fascia costiera e nelle aree collinari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Raffiche di tempesta e neve fino a 400 metri: allerta arancione nelle Marche. Chiusi parchi e cimiteri, ecco dove

Articoli correlati

Raffiche di vento, mareggiate, pioggia e neve: tempesta in arrivo sulle Marche. Allerta arancione, i Comuni: «Vietati parchi, cimiteri e impianti sportivi». Ecco le previsioniVento fortissimo, mareggiate lungo tutta la costa, piogge abbondanti e neve anche a 500 metri.

Raffiche di vento, mareggiate, pioggia e neve: ciclone artico sulle Marche. Allerta arancione, i Comuni: «Vietati parchi, cimiteri e impianti sportivi». Ecco le previsioniVento fortissimo, mareggiate lungo tutta la costa, piogge abbondanti e neve anche a 500 metri.

Tutto quello che riguarda Raffiche di tempesta e neve fino a 400...

Temi più discussi: Le Isole Canarie investite dalla Tempesta Therese; Meteo, tempesta di vento colpisce Cipro: raffiche oltre i 7 Beaufort abbattono alberi e causano disagi alla circolazione stradale | FOTO; Il maltempo non molla la Capitanata: ennesima allerta meteo per rovesci, grandine e vento - FoggiaToday; Cronaca meteo. Tempesta Therese, verso il picco del maltempo alle Canarie tra piogge torrenziali, vento e neve - Video.

Avviso Meteo: Venti di Tempesta in arrivo, raffiche ad oltre 90/100 km/h. La conferma della Scala di BeaufortAvviso meteo: sono in arrivo venti di tempesta sull'Italia con raffiche che potranno addirittura superare i 100 km/h e con serio rischio di mareggiate lungo le coste più esposte. Nella serata di Merco ... ilmeteo.it

Raffiche di vento, pioggia e neve: tempesta in arrivo sulle Marche. Allerta arancione, ordinanze dei sindaci. Ecco le previsioniVento fortissimo, mareggiate lungo tutta la costa, piogge abbondanti e neve anche a 500 metri. Le Marche si preparano a giorni complicati ... msn.com

«Dalle 17 di oggi, 25 marzo». Raffiche diffuse su gran parte della Lombardia, l’avviso della protezione civile. - facebook.com facebook

Forti raffiche di vento previste per la giornata di domani su Alto Adriatico, Piemonte, Liguria e Appennino Tosco-Emiliano. Nella giornata di domani un ciclone si approfondirà nell'Alto Adriatico causando forti venti di burrasca tra Veneto ed Emilia-Romagna. x.com