Un rappresentante politico ha dichiarato che si propone di applicare anche a Salerno lo stesso modello adottato in altre zone. Ha aggiunto che si trova ancora su un percorso che spera possa essere mantenuto. La sua affermazione è stata rilasciata in un’intervista di circa tre minuti, durante la quale ha espresso fiducia nella possibilità di recuperare la situazione attuale.

Tempo di lettura: 3 minuti “ Noi siamo su una strada e siamo su un percorso che mi auguro possa essere ancora recuperato. Mettere una coalizione insieme e replicare lo straordinario successo che ci ha portato al successo regionale con Roberto Fico. Replicarlo a Salerno sarebbe cosa buona e giusta”. Lo ha detto a Salerno il segretario nazionale del Psi, Enzo Maraio, parlando delle prossime Amministrative. “ Occorrerebbe da parte di tutti la voglia di stare insieme, voglia di confrontarsi e soprattutto bando ai veti, con i veti non si costruiscono le coalizioni. Oggi che mi sembra che si sia sfrantumato tutto, i socialisti hanno fatto bene a tenere la barra dritta e ovviamente, come ho detto, in assenza del Campo Largo e di una coalizione unita, c’è il liberi tutti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Maraio (Psi): “Replicare anche a Salerno lo schema Fico”

Articoli correlati

Maraio assessore regionale, Golino: "Il Psi cresce e si rafforza"Grande soddisfazione in seno al Psi per la nomina di Vincenzo Maraio ad assessore regionale.

Psi, una sede Avanti a Giffoni, città dei giovani. Maraio: “Non è un caso”Dopo le tappe di Napoli, Roma, Milano e Bari, continua il percorso politico di Avanti, il progetto promosso dal Partito Socialista Italiano guidato...

Approfondimenti e contenuti su Maraio Psi Replicare anche a Salerno lo...

Maraio, 'no a misure spot, serve un Piano del governo come in Spagna'(ANSA) - ANCONA, 20 MAR - No a misure spot per l'economia e serve un piano Governo come in Spagna. Così Enzo Maraio, segretario nazionale Avanti Psi, a margine di un evento del partito ad Ancona: ... msn.com

Maraio (Psi),in Campania tavolo coalizione per uscire da stalloE' giunto il tempo di convocare un tavolo della coalizione che fino ad oggi non c'è stato. I bilaterali o trilaterali tra i partiti rischiano di creare danni e disastri alla coalizione del campo ... ansa.it