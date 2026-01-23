Nuovi spazi verdi riorganizzazione dei parcheggi e aree per i pedoni | come cambia via Ostiense

Via Ostiense si rinnova con interventi dedicati alla mobilità sostenibile e alla qualità dello spazio pubblico. La riorganizzazione dei parcheggi, l'ampliamento delle aree pedonali e l’istituzione di nuove zone verdi mirano a migliorare la vivibilità di questa zona, favorendo un ambiente più accessibile e più verde per cittadini e visitatori. Questi interventi rappresentano un passo importante verso un centro urbano più equilibrato e sostenibile.

Più spazi per il trasporto pubblico, nuove aree pedonali, riorganizzazione dei parcheggi così da favorire l'ampliamento degli spazi verdi: è il piano per cambiare il volto di via Ostiense, nel tratto da piazzale Ostiense a via Francesco Negri. La giunta capitolina ha approvato il progetto di.

