Microcar si scontra con un' auto a Roma su via Cristoforo Colombo 17enne morto e due feriti nello schianto

Un incidente grave si è verificato sulla via Cristoforo Colombo a Roma, coinvolgendo una microcar e una Toyota diretta verso Ostia. Nell'impatto, un ragazzo di 17 anni ha perso la vita e altre due persone sono rimaste ferite. La dinamica dello scontro è ancora sotto verifica, mentre le forze dell'ordine stanno intervenendo sul luogo per i rilievi.

Incidente mortale sulla Cristoforo Colombo a Roma: scontro tra una microcar e una Toyota verso Ostia. Deceduto un 17enne, feriti altri due uomini. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Microcar si scontra con un'auto a Roma su via Cristoforo Colombo, 17enne morto e due feriti nello schianto Articoli correlati Minicar si scontra contro un’auto a Roma: morto 17enne. L’incidente sulla ColomboEra alla guida di una minicar Ligier, che si è scontrata intorno alle 2 di notte con una Toyota Yaris guidata da un 53enne italiano. Terribile incidente, scontro fra auto e microcar: morto un 17enne e altri due feriti a RomaIncidente mortale nella notte su via Cristoforo Colombo a Roma , sulla carreggiata in direzione Ostia. Una raccolta di contenuti su Cristoforo Colombo Incidente sulla Colombo, schianto tra auto e microcar: muore a 17 anniSabato di sangue su via Cristoforo Colombo, dove nella notte un violento incidente stradale è costato la vita a un ragazzo di appena 17 anni. iltempo.it Roma, incidente sulla Colombo tra due auto: morto 17enne su una microcar nello scontro con una Toyota YarisL'auto guidata da un uomo di 53 anni, ferito un amico del ragazzo a bordo della Ligier ... roma.corriere.it