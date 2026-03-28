Ilaria Salis sottoposta a ' controllo preventivo' in hotel Landini | Inquietante

Nella prima mattinata, un'unità della Polizia di Stato ha eseguito un controllo preventivo presso un hotel, coinvolgendo l'eurodeputata di AVS. La persona è stata sottoposta a verifiche di routine senza che siano stati resi noti dettagli specifici. La notizia ha suscitato reazioni da parte di alcuni rappresentanti politici, che hanno commentato l'accaduto definendolo inquietante.

AGI - L'eurodeputata di AVS Ilaria Salis sottoposta a un controllo preventivo della Polizia di Stato effettuato all'alba. Ilaria Salis è stata raggiunta dagli agenti nella sua stanza d'albergo a poche ore dalla manifestazione prevista in Piazza della Repubblica. L'esponente di AVS ha diffuso la notizia tramite i propri canali social, collegando l'accaduto al clima politico attuale e alle recenti norme legislative. "Questa mattina la Polizia si è presentata all'alba nella mia stanza d'albergo a #Roma per un controllo preventivo durato oltre un'ora in vista della manifestazione di oggi", ha dichiarato Salis. L'europarlamentare ha poi aggiunto una critica diretta all'esecutivo: "A quanto pare, effetto del Decreto Sicurezza. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Ilaria Salis sottoposta a 'controllo preventivo' in hotel. Landini: "Inquietante" Articoli correlati Ilaria Salis sottoposta a 'controllo preventivo' in hotelAGI - L'eurodeputata di AVS Ilaria Salis sottoposta a un controllo preventivo della Polizia di Stato effettuato all'alba. Leggi anche: Corteo no Kings, controllo preventivo Polizia in stanza hotel Ilaria Salis Tutti gli aggiornamenti su Ilaria Salis Temi più discussi: Controllo in hotel per Ilaria Salis: il caso solleva interrogativi politici; Salis perquisita in hotel a Roma: Italia ormai è un regime. Questura: Segnalazione da Paese terzo, atto dovuto; Avs, per l'eurodeputata Salis controllo di polizia preventivo in hotel; Cuba, la flottiglia europea sfida il blocco Usa - pagina 16. Ilaria Salis denuncia controllo preventivo Polizia in hotel. Questura: Atto dovutoLeggi su Sky TG24 l'articolo Ilaria Salis denuncia controllo preventivo Polizia in hotel. Questura: Atto dovuto ... tg24.sky.it Controllo in hotel all’alba: cos’è successo a Ilaria Salis a RomaControllo di polizia nella stanza d’hotel di Ilaria Salis a Roma: ricostruzione dei fatti, reazioni politiche e implicazioni. blogsicilia.it Ilaria Salis: "Controlli Ho detto di essere eurodeputata, mi hanno chiesto del corteo" - facebook.com facebook Ilaria Salis dopo la perquisizione della polizia: "Grave intervento estero, democrazia in discussione" x.com