Oltre mille persone si sono riunite in una manifestazione a Messina per chiedere la realizzazione del Ponte sullo Stretto, senza bandiere di partito o simboli politici. Alla manifestazione erano presenti il ministro dell’Interno e il presidente della Regione Sicilia, che hanno assistito alle proteste. La richiesta riguarda la costruzione dell’opera, considerata da alcuni come un sogno condiviso dai cittadini dell’isola.

Manifestazione pro Ponte a Messina. Oltre mille persone, senza bandiere e simboli di partito, si sono ritrovate per chiedere, alla presenza del ministro Matteo Salvini e del presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, che l’opera si faccia. Salvini: “Sarà motivo per tornare a vivere qui, contro le mafie”. “Il Ponte di Messina sarà la più grande operazione di re-immigrazione positiva in Sicilia, non i barchini e i barconi a Lampedusa, ma migliaia di siciliani che vogliono tornare a costruirsi qui un futuro e una speranza”. Lo ha detto il ministro per le Infrastrutture Matteo Salvini. “Chi parla di mafia e ‘ndrangheta- ha aggiunto ancora il ministro- dimentica che la mafia prospera proprio là dove non c’è sviluppo e lavoro”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Manifestazione pro-Ponte a Messina: “È un sogno di tutti i siciliani”. L’ok di Confindustria

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