Manifestazione a Roma 8 marzo orari e percorso del corteo di Non Una di Meno | strade e bus deviati

Oggi a Roma, alle 17, partirà il corteo di Non Una di Meno da piazza Ugo La Malfa, vicino al Circo Massimo. Il corteo si svolgerà lungo alcune strade della città, con deviazioni per i mezzi pubblici previste lungo il percorso. La manifestazione si svolge in occasione della giornata internazionale della donna.

Roma trasforma l’8 marzo in una mobilitazione diffusa: oltre 100 eventi e piazze aperteRoma trasforma l’8 marzo in un calendario diffuso con oltre 100 eventi, musei gratis per le donne, cortei, incontri e iniziative fino al 1° aprile ... romait.it

Cortei, mobilitazioni e uno sciopero transfemminista: Non una di meno chiama al weekend di lotta per l’8 marzoNon una di meno chiama a un nuovo weekend lungo di lotta e di sciopero per l’8 e il 9 marzo e ne spiega i motivi ... dire.it

Il corteo di Non una di meno che sfila nel centro di Torino tra via Pietro Micca e piazza Castello - facebook.com facebook

Non una di meno in piazza a Torino contro il ddl Bongiorno. In centinaia in corteo nel centro, annunciato sciopero per lunedì #ANSA x.com