Iran una bandiera gigante per la pace Manifestazione in piazza Nettuno | Assordante il silenzio dell’Unione europea

A Bologna, in piazza del Nettuno, si è svolta una manifestazione promossa da Cgil, Anpi e Arci, con lo scopo di ribadire il sostegno alla pace e ai diritti. Tra bandiere e appelli, i partecipanti hanno criticato l'assenza di azioni concrete da parte dell’Unione Europea e hanno sottolineato la necessità di evitare nuove guerre e escalation militari. Un momento di riflessione sobria sulla situazione internazionale e sui rischi di autoritarismi.

