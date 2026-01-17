Iran una bandiera gigante per la pace Manifestazione in piazza Nettuno | Assordante il silenzio dell’Unione europea
A Bologna, in piazza del Nettuno, si è svolta una manifestazione promossa da Cgil, Anpi e Arci, con lo scopo di ribadire il sostegno alla pace e ai diritti. Tra bandiere e appelli, i partecipanti hanno criticato l'assenza di azioni concrete da parte dell’Unione Europea e hanno sottolineato la necessità di evitare nuove guerre e escalation militari. Un momento di riflessione sobria sulla situazione internazionale e sui rischi di autoritarismi.
Bologna, 17 gennaio 2026 - "Tutto serve al mondo, tranne che altre guerre e la corsa al riarmo". Pioviggina in piazza del Nettuno, dove si è tenuta la manifestazione di Cgil, Anpi e Arci "per la Pace e per i Diritti, contro nuovi imperialismi, dittature e autocrazie". Sono circa 200 sotto il Tridente. Intanto una gigantesca bandiera della pace arriva in piazza. "Siamo dentro un quadro internazionale estremamente complesso e drammatico. Dopo quanto è accaduto in Venezuela, in Iran si è riaperta in queste ore una delle pagine più buie, con l'assassinio e le esecuzioni di massa di tantissimi giovani manifestanti", sottolineano le sigle organizzatrici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
