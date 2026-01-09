Prato e Pistoia economia a due velocità | crescono i servizi frena la manifattura

A Prato e Pistoia, l’economia mostra un’evoluzione diversificata: mentre i servizi continuano a crescere, il settore manifatturiero mostra segnali di rallentamento. Nonostante il numero complessivo di imprese rimanga stabile, le dinamiche interne evidenziano fragilità nel comparto manifatturiero, tradizionalmente fondamentale per il territorio. Questa situazione suggerisce un cambiamento nelle tendenze economiche locali, con possibili implicazioni per il futuro delle imprese nelle due province.

Prato, 9 gennaio 2026 – Il numero complessivo delle imprese attive regge, ma sotto la superficie emergono segnali di fragilità che riguardano soprattutto la manifattura, settore chiave per l’economia di Prato e Pistoia. È questo il dato più significativo che emerge dall’analisi della demografia imprenditoriale al terzo trimestre 2025, elaborata dalla Camera di commercio di Pistoia-Prato. Un quadro a due velocità, in cui la crescita dei servizi e la stabilità delle costruzioni non riescono a compensare la contrazione strutturale dell’industria. Nel complesso, le imprese attive nelle due province sono 56. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Prato e Pistoia, economia a due velocità: crescono i servizi, frena la manifattura Leggi anche: Toscana, economia a due velocità: frena il lavoro e industria debole, ma l’export tiene Leggi anche: La fotografia dell'economia ravennate: manifattura debole, bene edilizia e commercio al dettaglio La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Occupazione in crescita, ma non in tutti i settori: soffrono tessile e calzature; Tutti i biglietti vincenti (prima, seconda, terza e quarta categoria) della Lotteria Italia 2025-2026. Un’altra economia è possibile: "Il futuro passa anche dai servizi. Ma serve un lavoro qualificato" - Gioffredi, segretario generale Cgil Prato Pistoia, interviene nel dibattito sul ruolo del terziario "C’è bisogno di formazione per un’industria più avanzata e un impiego sempre più stabile". msn.com

Pistoia-Prato in controtendenza, cresce numero imprese - In un contesto regionale e nazionale segnato da una contrazione, il tessuto imprenditoriale delle province di Pistoia e Prato mostra una capacità di resilienza e dinamismo. ansa.it

Cna Toscana Centro, 'manifattura in difficoltà a Prato e Pistoia' - Il quadro per artigiani e piccole imprese nei territori di Prato e Pistoia resta critico, con la manifattura in difficoltà e il caro energia che incide sulla tenuta del sistema produttivo: è quanto em ... ansa.it

Podismo- In 200 al via alla Crono Caserana gara a cronometro che da il via al calendario podistico 2026 di Pistoia e Prato - facebook.com facebook

A Capodanno quasi 500 interventi del 118 tra Firenze, Prato, Empoli e Pistoia x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.