Pioppo celebra il carduni vruricatu con la 4ª edizione | gusto cultura e identità territoriale a farne da protagonisti!
Domenica 22 febbraio 2026, Pioppo torna a celebrare la tradizione del “carduni vruricatu” con la quarta edizione della sagra. L’evento richiama molti appassionati di gastronomia e cultura locale, che si riuniscono per assaporare il piatto tipico e conoscere meglio l’identità territoriale. La manifestazione si conferma un momento importante per mettere in luce le radici e le usanze di questa zona.
Domenica 22 febbraio 2026 Pioppo sarà nuovamente protagonista dell’importante appuntamento, ormai giunto alla quarta edizione, dedicato alla tradizione agroalimentare locale: la Sagra del Carduni Vruricatu, evento che unisce gastronomia, cultura e riflessione sul valore delle eccellenze del territorio. Cuore della manifestazione sarà un itinerario gastronomico che si snoderà all’interno di P.zza Manzoni detto “U bagghiu” principale e più antico nucleo insediativo del paese, che permetterà ai visitatori di degustare il carduni vruricatu in diverse e gustose preparazioni: cardi gratinati, cardi fritti in pastella, cardi fritti infarinati e cardi all’insalata, espressione autentica della cucina popolare pioppese e della sapienza contadina tramandata nel tempo. 🔗 Leggi su Monrealelive.it
Approfondimenti su Pioppo Carduni
Pioppo, il carduni vruricatu torna protagonista: due giorni tra sapori e tradizioni
A Pioppo torna il momento più atteso dell’anno: il weekend dedicato al Carduni Vruricatu.
Gusto Dicembre 2025: La cucina italiana Patrimonio dell’Umanità celebra l’identità del nostro Paese
Il Gusto di Dicembre 2025 celebra la cucina italiana, riconosciuta Patrimonio dell’Umanità.
Domenica 22 Febbraio 2026 Pioppo si riempie di profumi, colori e tradizione con la “Sagra del Carduni vruricatu” giunta alla sua 4^ edizione. Un appuntamento imperdibile per celebrare uno dei piatti simbolo del nostro territorio, tra gusto autentico e cultura si facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.