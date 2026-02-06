Domenica 22 febbraio 2026, Pioppo torna a celebrare la tradizione del “carduni vruricatu” con la quarta edizione della sagra. L’evento richiama molti appassionati di gastronomia e cultura locale, che si riuniscono per assaporare il piatto tipico e conoscere meglio l’identità territoriale. La manifestazione si conferma un momento importante per mettere in luce le radici e le usanze di questa zona.

Domenica 22 febbraio 2026 Pioppo sarà nuovamente protagonista dell’importante appuntamento, ormai giunto alla quarta edizione, dedicato alla tradizione agroalimentare locale: la Sagra del Carduni Vruricatu, evento che unisce gastronomia, cultura e riflessione sul valore delle eccellenze del territorio. Cuore della manifestazione sarà un itinerario gastronomico che si snoderà all’interno di P.zza Manzoni detto “U bagghiu” principale e più antico nucleo insediativo del paese, che permetterà ai visitatori di degustare il carduni vruricatu in diverse e gustose preparazioni: cardi gratinati, cardi fritti in pastella, cardi fritti infarinati e cardi all’insalata, espressione autentica della cucina popolare pioppese e della sapienza contadina tramandata nel tempo. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Pioppo celebra il “carduni vruricatu” con la 4ª edizione: gusto, cultura e identità territoriale a farne da protagonisti!

Approfondimenti su Pioppo Carduni

A Pioppo torna il momento più atteso dell’anno: il weekend dedicato al Carduni Vruricatu.

Il Gusto di Dicembre 2025 celebra la cucina italiana, riconosciuta Patrimonio dell’Umanità.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Domenica 22 Febbraio 2026 Pioppo si riempie di profumi, colori e tradizione con la “Sagra del Carduni vruricatu” giunta alla sua 4^ edizione. Un appuntamento imperdibile per celebrare uno dei piatti simbolo del nostro territorio, tra gusto autentico e cultura si facebook