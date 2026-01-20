Maltempo in Sicilia a Santa Teresa di Riva si apre voragine in strada e l' auto si ribalta | conducente ferito

A Santa Teresa di Riva, in Sicilia, un'auto si è ribaltata a causa di una voragine aperta sulla strada, conseguenza delle intense condizioni meteorologiche. L'incidente ha coinvolto il conducente, rimasto ferito. La zona è stata temporaneamente interdetta mentre le autorità valutano i danni e le misure necessarie per ripristinare la viabilità.

A causa della forte ondata di maltempo che ha colpito la Sicilia, a Santa Teresa di Riva, in provincia di Messina, si è aperta una voragine in strada che ha causato il ribaltamento di un'automobile. L'anziano conducente del veicolo ha riportato diverse ferite ed è stato ricoverato in ospedale. La denuncia del dirigente generale della Protezione Civile Sicilia Come sta il conducente dell'auto inghiottita dalla voragine L'appello di Salvo Cocina della Protezione Civile Sicilia La denuncia del dirigente generale della Protezione Civile Sicilia Salvo Cocina, dirigente generale del Dipartimento della Protezione Civile in Sicilia, ha documentato quanto accaduto a Santa Teresa di Riva sulla sua pagina Facebook, non risparmiando una dura reprimenda al conducente dell'automobile rimasto vittima dell'incidente, il cui comportamento è stato definito "imprudente".

Maltempo, si apre voragine sul lungomare di Santa Teresa Riva: auto ci finisce dentro, un feritoNella zona di Santa Teresa di Riva, lungo il lungomare Barracca, si è aperta una nuova voragine che ha coinvolto alcune auto.

