Maltempo si apre voragine sul lungomare di Santa Teresa Riva | auto ci finisce dentro un ferito

Nella zona di Santa Teresa di Riva, lungo il lungomare Barracca, si è aperta una nuova voragine che ha coinvolto alcune auto. L’episodio, avvenuto in un’area già interessata da un cedimento a gennaio, ha causato un ferito. La situazione evidenzia ancora una volta la vulnerabilità della costa e la necessità di interventi di manutenzione e sicurezza.

La costa di Santa Teresa di Riva mostra ancora una volta tutta la sua vulnerabilità. Nel tratto del lungomare noto come Barracca, lo stesso colpito da un cedimento della sede stradale lo scorso 19 gennaio, si è riaperta una voragine. La mareggiata in corso, intensa e costante, sta indebolendo.🔗 Leggi su Messinatoday.it Leggi anche: Scalia Sciacca lotta ma cede al Santa Teresa Riva, i padroni di casa si impongono 3-1 Volley, Rossopomodoro Palermo sconfitta a Santa Teresa di RivaLa Rossopomodoro Palermo conclude l’anno con una sconfitta a Santa Teresa di Riva. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Maltempo nel Messinese, voragine nel lungomare di Santa Teresa di Riva - Tramite i social il sindaco di Santa Teresa di Riva, Danilo Lo Giudice, segnala l’apertura nel manto stradale di una voragine nel lungomare zona Barracca. livesicilia.it

Maltempo Messina: danni a Santa Teresa di Riva, si apre una voragine sul Lungomare - Non transitate sul lungomare perché molto pericoloso in diversi punti e non sappiamo cosa può succedere. strettoweb.com

Maltempo nella zona ionica di Messina: si apre una voragine sul lungomare di Santa Teresa e un'auto in transito precipita dentro https://gazzettadelsud.it/p=2159129 - facebook.com facebook

Musiche di Schumann e Brahms per Vincenzo Maltempo in concerto. Il pianista apre a Napoli il 2026 dell'Associazione Scarlatti #ANSA x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.